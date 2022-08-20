وزيرة الهجرة: الوصول إلى طالبة مصرية بألمانيا عقب اختفائها

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الوصول للطالبة المصرية التي تواترت أنباء عن اختفائها في العاصمة الألمانية برلين بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفتاة حاليا قيد العرض الطبي للاطمئنان على صحتها وتقوم السفارة المصرية ببرلين بمتابعة الموقف.

رصد اختفاء الطالبة

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة رصدت ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اختفاء إحدى الطالبات المصريات بالعاصمة الألمانية برلين.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مع السفير خالد جلال، السفير المصري في ألمانيا، وعلاء ثابت ممثل الجالية المصرية بألمانيا، لمتابعة الإجراءات والجهود التي يتم اتخاذها للوصول للطالبة المصرية والاطمئنان عليها.

تواصل مع الشرطة الألمانية

وقامت السفارة بالتواصل مع الشرطة الألمانية لطلب الوصول إلى الطالبة المصرية والاطمئنان على مكان تواجدها وسلامتها، وفور توفر معلومات تم التوضيح لطمأنة الأسرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الطالبة موجودة حاليا في أحد المستشفيات الألمانية، ومندوبي السفارة المصرية في طريقهم إليها للاطمئنان عليها.