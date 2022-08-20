الداخلية: التكييف سبب اندلاع حريق كارفور الإسكندرية

كشفت التحريات الأولية والتحقيقات، عن تفاصيل اندلاع النيران داخل المركز التجاري المعروف بـ«كارفور الإسكندرية»، الذي اندلع ظهر اليوم، وتسبب في حالة من الرعب سيطرت على المتواجدين داخل المركز، الذي تمت السيطرة عليه، في غضون دقائق قليلة، وتمت عمليات التبريد، منعًا من اشتعال النيران مرة أخرى.

الحريق بدأ بالتكييف المركزي

وأوضحت المعاينة الأولية التي قام بها فريق جهات التحقيق أن الحريق بدأ بالتكييف المركزي أعلى سطح مبنى المركز التجاري من الخارج امتد إلى «مظلة» خاصة بإحدى البوابات، وتم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بالكاملة.

إخماد الحريق دون خسائر في الأرواح

ووفقًا لما أصدرته وزارة الداخلية في بيان منذ قليل، أشارت فيه إلى أنه تم السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح أو التأثير على المبنى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابات بالاختناق جراء الحريق

مشاهد مرعبة عاشها رجال الحماية المدنية، أثناء السيطرة على الحريق ما أدى إلى إصابة شخصين، أحدهما أحد أفراد فريق الحماية المدنية، أصيب بالاختناق نتيجة كثافة الدخان، فيما أصيب شخص آخر بكسر، أثناء محاولته الهرب من النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ويجري حصر الخسائر.