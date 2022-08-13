سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 13 أغسطس في الأسواق المحلية

يبحث الكثيرون عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلي، حيث أنها شهدت اضطرابا في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، خاصة بعد انخفاض أسعار البلينت عالميًا.

سعر طن الحديد والأسمنت

وفي هذا الصدد، تنشر بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفق نشرة أسعار مواد البناء التي تصدرها شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، والتي جاءت كالآتي:

سعر طن الحديد اليوم

وجاء سعر طن الحديد اليوم في الأسواق تسليم المصنع، والذي تراوح بين 17500 جنيه 18075 جنيها، ووفق الغرفة التجارية كالتالي:

- حديد الجيوشي اليوم بلغ 17850 جنيها للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم 18070 جنيهًا للطن.

- حديد عز اليوم 18 ألف جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 18 ألف جنيه للطن.

- حديد بشاي اليوم 18075 جنيها للطن.

- سعر حديد العشري اليوم 18075 جنيها للطن.

- سعر حديد الخارجي 17850 جنيها للطن.

- سعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن.

مع العلم أن تلك الأسعار هي تسليم أرض المصنع غير شامل الاكرميات ومصاريف النقل والعمالة.

سعر طن الأسمنت اليوم في السوق المحلي

أما سعر طن الأسمنت اليوم، فقد تراوح ما بين 1280 و1370 جنيهًا، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» 1280 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1300 جنيه للطن.

- أسمنت حلوان بسعر 1370 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1310 جنيهات للطن الواحد.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1340 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1320 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1350 جنيها.

-العريش للأسمنت «العسكري» سجل سعر الطن 1290 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1390 جنيها.