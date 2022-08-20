«وكيل هندسة بنها» ضمن أفضل 20 امرأة بالعالم تفوقا في العلوم

قالت الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، إنها كانت تحلم أن تكون دكتورة مهندسة منذ طفولتها: «كان طموحي دايما إنى أنجح في مجال الهندسة وأشرف والدي وأحقق أحلامه، ومن لحظة دخولي كلية الهندسة كنت مصممة على التفوق والتميز».

البحث العلمي وخدمة المجتمع

وأوضحت «عامر» خلال استضافتها عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» أنها منذ أن حصلت على الدكتوراة قررت أن تكون دراستها العلمية مفيدة للمجتمع بشكل ملموس، لافتة إلى أن أول بحث عملت عليه كان عن تأثير الموجات المغناطيسية على جسم الإنسان، وتطوعت في العديد من المؤسسات الخيرية للعمل العملي على المستوى العربي من أجل ربط المجتمع بالعلوم والبحث العلمي من خلال أبحاث تحل مشاكل المجتمعات.

برامج لدعم المرأة تكنولوجيا

وأشارت الدكتورة غادة عامر، إلى أنها خلال عملها التطوعي تقدمت ببرنامج لدعم المرأة في العلوم والتكنولوجيا، من أجل إقناع المرأة بالعمل في التكنولوجيا، موضحة أن التعاون تضمن برنامج المنح التكنولوجية وريادة الأعمال الابتكارية لخدمة المجتمعات العربية وتوفير الدعم المالي للمشروعات الخيرية بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن جاءت فرصة تكريمها ضمن أفضل 20 امرأة حول العالم تفوقا في العلوم.

وأكدت الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها، أنها تابعت الترقي في عملها الخيري وتأكد لها أن الإنسان حينما يخدم مجتمعه بشكل علمي سيحقق النجاح الحقيقي: «المناصب زائلة والباقي هو الأثر الطيب الذي نتركه في المجتمعات بشكل يخدم الإنسان».