غداً.. بدء تلقي طلبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ اليوم السبت، عن بدء تلقي طلبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الدولة في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر (COP-27) ووفقاً لرؤية التنمية المستدامة 2030، بدءاً من غد الأحد، الموافق 21 أغسطس الجاري، حتى 7 سبتمبر المقبل، على الرابط المحدد لذلك، www.sgg.eg، على أن يتم الإعلان عن المشروعات الفائزة في 15 سبتمبر المقبل.

تصنيف المشروعات الخضراء إلى 6 فئات

وجاء في بيان صادر عن المحافظة أن تصنيف المشروعات المشاركة عبارة عن 6 فئات، مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغيير المناخ والاستدامة.

معايير التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء

وأوضح بيان محافظة كفر الشيخ أنه يجب أن تتوافق المشروعات المقدمة مع مجموعة من المعايير، منها التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي، والحد من التلوث.