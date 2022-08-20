حياة كريمة: انتهينا من إطلاق مبادرة «أنت الحياة» لأول مرة في الفيوم

قال الدكتور محمود القللي، أحد منسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن مبادرة «أنت الحياة» هي إحدى المبادرات التي أطلقتها المؤسسة، وهي تنموية شاملة تستهدف محافظة الفيوم لأول مرة، وستكون انطلاقة لباقي محافظات الجمهورية.

القللي: المبادرة بدأت بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات

وأضاف «القللي»، خلال تقرير خارجي مصور لبرنامج «المبادرة»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المبادرة بدأت بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات، منها وزارة الشباب والرياضة، وكان المستهدف الوصول لـ800 طفل خلال المبادرة، ووصلت لـ900 طفل.

الجانب التوعوي من أهداف المبادرة

وأوضح، أن المبادرة استهدفت ضمن آليات عملها الجانب التوعوي وما يخص الأنشطة والألعاب لتثبيت المعلومات لدى الأطفال، كما تم إجراء شراكة مع صندوق مكافحة الإدمان، وتم استهداف 300 طفل في اليوم الأول، ومع توالي الأيام، زادت أعداد المتقدمين للانضمام إلى المبادرة.

وأكد أن أعضاء المبادرة يقوموا على مدار 6 أيام، بإعطاء توعية للسيدات بالكشف المبكر عن مدى قابلية الطفل أو الشباب على الإدمان من قبل أعضاء الصندوق، وهو كان ضمن أخطر الأجزاء التي تم مساعدة المواطنين بها ضمن المبادرة.

وتابع: «عرفنا المشاركين في المبادرة الخط الساخن لصحة الإدمان الموجودة في المحافظة، واستهدفنا السيدات والأطفال للتوعية، وكان فيه رضا كبير من الأهالي، ووصلنا لـ2000 مستفيد خلال 6 أيام، وحققنا عدد كبير من الكشف الخاص بالأطفال أو أمراض النساء أو الاعتلال الكلوي والكشف على الأسنان».