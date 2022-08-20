الشركة المالكة لـ «كارفور الإسكندرية» تغلق المول بعد التعامل مع الحريق

أكدت إدارة الشركة المالكة لـ«كارفور» نشوب حريق في السطح العلوي للمركز التجاري.ط، وقالت في بيان، إن الجهات المعنية تعاملت مع الحريق على الفور وتمت السيطرة عليه خلال دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات للزائرين إثر حادث الحريق.

الشركة: سلامة وأمان الزائرين والعاملين على رأس أولوياتنا

وأكدت الإدارة أن سلامة وأمان الزائرين والعاملين على رأس أولوياتها، كما تتوجه بخالص الشكر والتقدير للجهات المعنية على سرعتها في التعامل مع الحادث.

وشددت على أنه تم إغلاق المركز التجاري عقب عملية الإخلاء، على أن تعلن عودة المركز التجاري لاستقبال الزائرين في حينه.

شهود عيان: الحريق شوهد من المكان الخاص بملاهي الأطفال

وحسب إفادات شهود عيان، فإن الحريق شوهد من المكان الخاص بملاهي الأطفال، فيما تم إخلاء المول سريعا، عبر سلالم الطوارئ كافة، بعدما سادت حالة من القلق والرعب في نفوس المارة خوفا من حدوث مكروه لأحد بالداخل وسقوط ضحايا أو مصابين جراء الحريق الضخم.