ضبط «معارك» ورفاقه بحوزتهم 200 تذكرة هيروين بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط 3 أشخاص، مسجلين خطر، بحوزتهم 200 تذكرة «هيروين»، بقصد الإتجار، وذلك قبل توزيعها على عملائهم في مدينة طنطا وقراها.

ضبط المتهمين بدائرة مركز طنطا

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، محضرا بالواقعة وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان مركز الشرطة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وسماع أقوال المتهمين، قبل أن تأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز طنطا بورود معلومات عن قيام 3 أشخاص، مسجلين خطر، وشهرتهم «عضمة» و«الطور» و«معارك»، بالإتجار في المواد المخدرة، وعزمهم توزيع كميات كبيرة من المخدرات على عملائهم في قرى مركز طنطا.

إعداد كمين لضبط المتهمين

بتقنين الإجراءات تم إعداد كمين اشرف عليه اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الغربية، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، من ضبط المتهمين ال 3 وبحوزتهم 200 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، وتم اقتيادهم إلى ديوان مركز شرطة طنطا، وتبين من التحريات انهم مسجلين خطر، وكان لهم نشاط إجرامي سابق، وكانوا يعتزمون النية على مزاولة النشاط مرة أخرى.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.