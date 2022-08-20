«الإسكندرية السينمائي» يحتفل بمئوية المونتير الراحل سعيد الشيخ في دورته المقبلة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الاحتفال بمئوية المونتير الراحل سعيد الشيخ خلال فعاليات الدورة الـ38 التي تحمل اسم محمود حميدة، والمقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وتقدم غادة جبارة كتاب عن المونتير الراحل ويتم توزيعه خلال الدورة.

من هو المونتير سعيد الشيخ؟

ويشار إلى أن المونتير سعيد الشيخ المؤسس لفن المونتاج في مصر ولد بحلوان عام 1922، وعشق الموسيقى منذ صغره خلال تردده على الحديقة اليابانية، ثم عمل مساعدا في مونتاج فيلم خاتم سليمان 1947 للمخرج حسن رمزي، وبدأ القيام بأعمال المونتاج منفردا في فيلم الستات العفاريت لحسن الإمام، و«حب وجنون» لحلمي رفلة، كما قام بمونتاج أربعة أفلام مرة واحدة، وفي عام 1950 قام بمونتاج ستة أفلام.

يعتبر سعيد الشيخ المؤسس لفن المونتاج في مصر، وزميل رواد هذا الفن من أمثال كمال أبو العلا وحسين عفيفي، وكمال الشيخ وصلاح أبو سيف قبل تحول الأخيرين إلى الإخراج، وهو أيضا معلم أساتذة فن المونتاج الكبار في مصر والعالم العربي من أمثال رشيدة عبد السلام ورحمة منتصر وعادل منير وأحمد متولي وصولا إلى جيل الشباب الذي تمثله المونتيرة مها رشدي، كما كان شاهدا على تاريخ السينما المصرية وصانعا له خلال أكثر من نصف قرن.

أفلام شارك فيها المونتير سعيد الشيخ

وكان من بين الأفلام المهمة التي عمل مونتاجها: درب المهابيل لتوفيق صالح، والملاك الصغير لكمال الشيخ، وليلى بنت الشاطئ لحسين صدقي، واللص والكلاب والليلة الأخيرة، والشيطان الصغير لكمال الشيخ، والقاهرة 30، والزوجة الثانية لصلاح أبو سيف، وخان الخليلي لعاطف سالم، والرجل الذي فقد ظله، وميرامار لكمال الشيخ، والكرنك لعلي بدرخان، ودائرة الانتقام لسمير سيف، والصعود إلى الهاوية لكمال الشيخ، وعيون لا تنام، وسيداتي آنساتي لرأفت الميهي، والحب في الثلاجة لسعيد حامد، وكان آخر الأفلام التي قام بمونتاجها نزوة لعلي بدرخان، والمرأة والساطور 1996 لسعيد مرزوق، وكان من بين أدواره المهمة الأخرى، رئاسته قسم المونتاج في المعهد العالي المصري للسينما لسنوات عديدة، ورحل عن عالمنا 15 يوليو عام 2004.