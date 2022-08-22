نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2022 برقم الجلوس.. متاحة الآن

أعلنت محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2022 برقم الجلوس، على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة من هنا، وعلى الطالب أو ولي الأمر الدخول على موقع محافظة القاهرة وتحديدا الخدمات التعليمية، حيث نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022 برقم الجلوس التي أصبحت متاحة لكل من يرغب في الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وأكدت محافظة القاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022 برقم الجلوس الدور الثاني متاحة الآن، حيث نجح في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية نحو 26 ألف طالب وطالبة.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، خلال الأيام الماضية، 4 نتائج وقرارات تتعلق بالعملية التعليمية، حيث تم خفض درجة تنسيق التعليم الفني من صناعي وتجاري وفندقي أكثر من مرة، علاوة على اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي2022 - 2023.

وبلغت نسبة النجاح 87.4%، وبعدها يتم إعلان النتيجة على موقع محافظة القاهرة ثم يتم إرسال النتائج إلى المدارس حتى يتمكن الطلاب من اللحاق بتنسيق التعليم الفني والثانوي، كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني وبلغت نسبة نجاح نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية 91.3% والإعدادية المهنية 62.5%.

امتحانات الدور الثاني

وأسفرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2022 برقم الجلوس عن رسوب نحو 11 ألف طالب وطالبة بمختلف أحياء القاهرة، وتواصل محافظة القاهرة متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة على انتظام سير الامتحانات دون أي شكاوى أو عراقيل مع توفير كل سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.