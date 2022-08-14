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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بمحافظة الدقهلية

إجمالي الناجحين 116 ألف و903 طلاب

كتب:

صالح رمضان
05:16 م | الأحد 14 أغسطس 2022
علي عبد الرؤوف - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

علي عبد الرؤوف - وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الأحد، عن اعتماد نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح  85.8%، ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الدقهلية خلال الدورين الأول والثاني 116 ألف و 903 طالب وطالبة بنسبة نجاح 98%.

تعليم الدقهلية: نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 98%

وقال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن إجمالي عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 2022 للدورين الأول والثاني بلغ 116 ألف و903 طلاب وطالبة بنسبة نجاح 98%، موضحًا أن عدد من تقدموا لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 16 ألف 356 طالب وطالبة، نجح منهم 14 ألف و38 طالبا وطالبة.

عبد الرؤوف: نجاح أكثر من 119 ألف طالب وطالبة 

وأضاف «عبد الرؤف» في بيان، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين للامتحانات في الفصل الدراسي الأول والثاني 119 ألف و292 طالبا وطالبة على مستوى مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، نجح منهم 116 ألف و903 بنسبة نجاح 98%، وقدم خالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية متمنيا لهم مستقبل مشرق.

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