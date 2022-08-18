نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني.. رابط الاستعلام

تزداد معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني لعام 2022، من قبل الطلاب وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك عقب الانتهاء من تأدية الطلاب لامتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي، فوفقًا للدور الخدمي الذي تقدمه بوابة «الوطن» نقدم نتائج اختبارات الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

نتائج امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي ليست موحدة على مستوى الجمهورية، فهي تختلف من محافظة لأخرى، لاختلاف كل مديرية أو محافظة عن الأخرى، فبعد تأدية الطلبة والطالبات لامتحانات الدور الثاني، يسعى الجميع للحصول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2022، فهناك أعداد من الطلاب تعرضوا للرسوب في بعض المواد بتلك المرحلة.

ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي لمعرفة نتيجة المواد التي رسبوا فيها بالدور الثاني، من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

- وجوب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط للحصول على النتيجة.

- على الطالب كتابة بياناته المطلوب إدخالها، ممثلة في رقم الجلوس والاسم.

- التأكد من صحة البيانات.

- الضغط على كلمة الاستعلام، لمعرفة النتيجة.

ويذكر أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2022، انطلقت منذ يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022، واستمرت مدتها قرابة أسبوع، حتى تم الانتهاء من كل امتحانات الدور الثاني منذ يوم الأربعاء الموافق يوم 10 من نفس شهر أغسطس الجاري.