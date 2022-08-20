انهيار ترابي بقطارة الإمام علي بكربلاء.. ومحاولات لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض

تسبب انهيار ترابي في منطقة قطارة الإمام علي ابن أبي طالب غرب محافظة كربلاء، في إصابة 4 أشخاص، فيما هناك محاصرون تحت الأنقاض.

وأوضح مصدر أمني أن الانهيار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الحسين العام، منوها بأن هناك 8 أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض بينهم طفلان اثنان، وتم التواصل مع خمسة من المحاصرين وطلبوا ماء وغذاء.

وأشار المصدر الأمني إلى أن فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ المحاصرين وتتعامل بطريقة فنية بسبب وجود صخور موجهة نحوهم وتخشى سقوطها عليهم وفقا لقناة «السومرية نيوز».

محاولات لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض

ودفعت مديرية الدفاع المدني، بفرق إنقاذ إضافية لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي في كربلاء.

وأوضحت، أنه يجرى تنفيذ خطة الإسناد المتبادل وزج بفرق إنقاذ إضافية ساندة من محافظة بابل والديوانية والمثنى ودفع بمعدات الإنقاذ الثقيل لإخراج المحتجزين من انهيار قنطرة الإمام علي في كربلاء فى العراق

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إنه «تم إنقاذ شخصين من المحتجزين بينهم طفل بصحة جيدة من تحت ركام قنطرة الإمام علي في كربلاء».

وأوضح مصدر محلي، أن انهيار التل في منطقة قطارة الإمام علي غرب محافظة كربلاء وصل إلى نحو 40 متراً تحت الأرض، منوها بأن الانهيار قد يصل إلى قطارة الإمام علي بسبب قربها من مكان الحادث.

انهيار التل قد يصل إلى قطارة الإمام علي بسبب قربها من مكان الحادث

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بمحافظة كربلاء العميد طاهر الزبيدي إن انهياراً كبيرا وقع في مزار قطارة الإمام علي غرب كربلاء وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأوضح أن هناك عددا من الزوار تحت الأنقاض بعضهم أحياء ونحن نتواصل معهم لمتابعة وضعهم الصحي، منوها بأن فرق الدفاع المدني مستمرة في إنقاذ الزوار الذين مازالوا تحت الأنقاض ونحاول الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الكونكريتية الكبيرة المنهارة، لافتاً الى عدم قدرة الآليات الكبيرة للوصول الى مكان الحادث وأن عملية الإنقاذ ما زالت يدوية