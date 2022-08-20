التعليم: تظلم 30 ألف طالب ثانوية رقم ميخضش.. 90% منهم أقروا بصحة درجاتهم

قال الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أكثر من 30 ألف طالب في الثانوية العامة قدموا تظلمات، موضحًا: «الرقم ميخضش، لأنه من إجمالي 750 ألف طالب الرقم مش كبير»، مشيرًا إلى أنّ 10 آلاف طالب ممن قدموا التظلمات رسبوا.

أكثر من 90% أقروا أن درجاتهم سليمة وليس لهم حقوق

وأضاف «رمضان» خلال تصريحات تلفزيونية: «بعض هؤلاء الطلاب رسبوا في مادة والآخرون رسبوا في أكثر من مادة، والبعض الآخر ناجح ولديه تقدير لنفسه بأنه حصل على درجات أقل مما يستحق، وأكثر من 90% من الطلاب أقروا بأن درجاتهم سليمة وليس لهم حقوق، وبعض الطلاب قدروا درجات أعلى لأنفسهم من الدرجات المعلنة، وبعض الطلاب شككوا بأن الورق ليس ورقهم، وكل تعليق يكتبه الطالب يتم مراجعته».

وتابع مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى فتح الموقع الإلكتروني حتى يتظلم الطالب إلكترونيا وفتح 6 مقار للاطلاع، وذلك في قنا وأسيوط والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية بالإضافة إلى المدينة التعليمية، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المقررة ويتم إرسالها إليهم، لأن معظم الطلاب الذين جاءوا إلى مقر التظلمات دون موعد تسببوا في حدوث زحام شديد.

فترة التظلمات بدأت منذ 4 أيام فقط

وأشار الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن فترة التظلمات بدأت منذ 4 أيام فقط، وستكون الفترة مفتوحة حتى انتهاء كل طالب من الاطلاع على ورقته، لافتًا إلى أنه جرى فحص أكثر من 11 ألف تظلم من القطاعات للتأكد من أن بعض الطلاب لا يستحقون امتحان دور ثانٍ، وبالفعل تم تعديل بعض الحالات، وموضحًا أن عدد هذه الحالات لا يزيد عن عدد أصابع اليد الوحدة، لأن التصحيح الإلكتروني في منتهى الدقة والشفافية.