التعليم: نعطي أولوية لفحص تظلمات الطلبة الراسبين في الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراكز فحص التظلمات بالمحافظات، بإعطاء أولوية لفحص التظلمات المقدمة من طلاب الثانوية العامة الراسبين، والبالغ عددها 11 ألف تظلم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها حريصة على حصول كل طالب على حقه، مشيرة إلى أنه جار تحديد مواعيد الاطلاع لباقي الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط المخصص لذلك ويمكن الدخول عليه من هنـــا.

وأهابت الوزارة، بالطلاب بعدم التوجه إلى أي مقر لفحص التظلمات إلا من خلال المواعيد المحددة والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.