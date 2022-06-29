كلب «مسعور» يعقر 11 شخصاً بينهم أطفال في قنا

أصيب 11 شخصاً على الأقل، بينهم 10 أطفال، مساء اليوم الأربعاء، بعقر كلب «مسعور»، في إحدى قرى مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات المختصة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطاراً من مستشفى فرشوط المركزي، يفيد استقباله 11 مصاباً بعقر كلب مسعور بدائرة مركز فرشوط، وجرى عمل الإسعافات الأولية وإعطاؤهم مصل الكلب.

أسماء المصابين بعقر كلب في قنا

وجاءت الأسماء كالآتي:

أحمد سيد، 19 سنة.

فارس أشرف، 10 سنوات.

عادل محمد، 6 سنوات.

أدهم خالد، 8 أعوام.

محروس سعيد، 6 سنوات.

حسين أيمن، 5 سنوات.

جسار مصطفى، 5 أعوام.

حمزة كرم عثمان، 7 أعوام.

آدم سعد شاكر 7 سنوات.

عبدالرحمن وليد أبو الوفا، 6 سنة.

طه محمد عبدالفتاح، 11 سنة.

خروج جميع الحالات من قسم الحروق

وقال مصدر طبي بمستشفى فرشوط المركزي، إن جميع الحالات خرجت من المستشفى، بعد حصولهم عليه، وأفادت بأن حالتهم مستقرة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.