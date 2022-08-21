تفاصيل 3 حرائق في يوم واحد بالجيزة والإسكندرية والقليوبية

نيران مشتعلة وألسنة لهب ممتدة لأعلى، أثارت هلع ورعب المواطنين، وذلك بعدة محافظات مختلفة في وقت واحد، وكان رجال الحماية المدنية بمثابة الجندي المجهول في السيطرة على الحرائق المتعددة دون وقوع خسائر في الأرواح، ترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل 3 حرائق شهدتها جمهورية مصر العربية في وقت واحد.

حريق كارفور بمحافظة الإسكندرية

استيقظ أهالي محافظة الإسكندرية على حادث مأساوي أثار رعب الأهالي من احتمالية وقوع آلاف الوفيات، وذلك عند سماع خبر حريق كارفور، خاصة أنه يوجد به الآلاف من الناس منهم العملاء ومنهم العمال، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر الأخير عن وقوع 5 أشخاص بإصابات بسيطة، وكان ذلك الحادث نتيجة ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.

حريق مبني التأمينات الاجتماعية بالجيزة

ومن الإسكندرية إلى الجيزة، فوجئ الأهالي بنشوب حريق داخل مبنى هيئة التأمينات الاجتماعية بالدور الثالث، هنا كان رجال الحماية المدنية له بالمرصاد، حيث نجحت في السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك بعد أن تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمنع امتداده للعقارات المجاورة.

حريق مصنع بالقليوبية

بينما شهدت محافظة القليوبية، حريقا، تسبب في ذعر الأهالي وخوفهم من امتداد الحريق الذي من المحتمل أن يودي بحياة الكثيرين، وذلك كان بأحد المصانع للخراطة، القاطنة بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز قليوب، لكن للقدر كلمة أخرى، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، دون خسائر في الأرواح، بعد أن تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء مصاحبة لسيارتي إسعاف، لاحتمالية وقوع مصابين، ومن ثم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للمناطق والعقارات المجاورة.