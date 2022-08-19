اندلاع حرائق هائلة بجبل أغندرو في المغرب.. والسلطات توقف المشتبه بهم

اجتاحت حرائق هائلة المغرب، إذ اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، في غابة جبل أغندرو بالمغرب، ولا تزال الحرائق تلتهم الغابات المغربية، بحسب نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأشارت إلى أن طائرتي «كنادير» تدخلتا لدعم جهود فرق إخماد الحريق الذي اندلع في جبل أغندرو بالمغرب.

جهود لإخماد حرائق جبل أغندرو بالمغرب

كانت الطائرات المعروفة بـ«كنادير» توقفت عن التحليق، وتفعيل طلعات جوية بعدما قامت بالدور المنوط بها لتفسح المجال أمام التدخل البري؛ لإخماد حرائق جبل أغندرو بالمغرب، حيث استهدف ذلك التدخل التأكد من إزالة البؤر الصغيرة والجمرات المشتعلة؛ لتفادي إعادة انتشار الحريق.

إيقاف المشتبه بهم في الحرائق

كانت السلطات الأمنية المغربية أوقفت 4 أشخاص ووضعتهم رهن الاحتجاز، عقب الاشتباه في تورطهم بالضلوع في إشعال تلك الحرائق التي انتشرت مؤخراً، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.

وفي شهر يوليو الماضي، لقي متطوع مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة يوم الاثنين أثناء مساعدة السلطات المغربية على احتواء حرائق الغابات التي اندلعت في غابة "خندق تسيانا" قرب تاونات شمال المغرب.

ونقل المصاب إلى مستشفى تاونات الإقليمي لتلقي العلاج اللازم، بحسب السلطات المحلية، وتدخل عناصر الحماية المدنية المغربية، والقوات المساعدة، وخدمات المياه والغابات، والدرك الملكي لاحتواء الحريق، وتمكن طاقم التدخل أيضًا من الحفاظ على سلامة السكان في القرية المجاورة.

وفي وقت سابق قال وزير الفلاحة محمد صديقي، إنه مع تعرض المغرب لدرجات حرارة شديدة خلال الأسبوعين الماضيين، دمرت حرائق الغابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد 10000 هكتار من الغابات.

وتعتبر منطقة العرائش الشمالية الغربية الأكثر تضرراً من حرائق الغابات، حيث تعرضت مساحة 123 ألف هكتار للتدمير الكامل بسبب الحرائق، ما أثر على أكثر من 5200 أسرة في 35 قرية.