سامي عبد الراضي: مصر واجهت الإرهاب منفردة بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت 5 محاور لحل أزمات منطقة الشرق الأوسط، نالت إستحسان المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية، وكانت بمثابة خارطة طريق للمنطقة كلها، لافتًا إلى أنها بدات بالفكرة الأساسية التي تشغل رأس كل مصري وعربي، وهي حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين والعودة إلى حدود 1967.

محاربة الإرهاب تتصدر كلمة الرئيس في قمة جدة

وأضاف «عبد الراضي»، في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة dmc، أن كلمة الرئيس أيضًا تضمنت أهمية بناء الدول من الداخل من خلال تحقيق الديموقراطية والمساواة والشفافية والعدل وعدم التدخل في شئون الدول، إضافة إلى الإشارة لأهمية الأمن القومي العربي، فضلًا عن محاربة الإرهاب، لافتًا إلى أن تجربة مصر في مواجهة الإرهاب كانت الأكثر مرارة وقسوة ودفع ثمنها الجنود والضباط والمواطنين المصريين، بجميع أنحاء الجمهورية.

الآثار السلبية لمواجهة الإرهاب

وأوضح مدير تحرير «الوطن» أن مصر واجهت الإرهاب منفردة، وكان لمواجهة الإرهاب أثر سلبي تمثل في استنزاف موارد الدولة، لافتًا إلى أن مصر خاضت تحديا كبيرا وأثبتت قدرتها على محاربة الإرهاب، توازيا مع جهود التنمية والبناء نتيجة تضافر الجهود، وتابع قائلا: «مصر لها حالة خاصة، قدرنا خلال 8 سنين بقوة وثبات ويقين وعقيدة راسخة وتضافر جهود الجيش والشرطة والشعب، بالقضاء على الإرهاب من خلال العملية الشاملة في سيناء، بعد ذلك بدأت السيطرة على الإرهاب بشكل كامل».