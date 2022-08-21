أيمن بهجت قمر لشيرين عبد الوهاب: عيشي لنفسك وفنك

‏أشاد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بأداء المطربة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها في ختام مهرجان قرطاج.

رسالة أيمن بهجت قمر لشيرين عبد الوهاب

وكتب أيمن بهجت قمر: «إللي بتعمله شيرين عبد الوهاب في مهرجان قرطاج بيثبت إنها فعلا ست قوية وجدعة وصلبة.. برافو يا شيرين الناس بتحبك أوي عيشي لنفسك ولفنك .

اللي بتعمله شيرين عبد الوهاب النهارده في مهرجان قرطاج بيثبت انها فعلا ست قويه وجدعه وصلبه ..برافو يا شيرين الناس بتحبك اوي عيشي لنفسك ولفنك .https://t.co/io6c9zw3zR — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) August 20, 2022

وصول شيرين إلى تونس

ووصلت أمس الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى تونس لإحياء حفلها بختام مهرجان قرطاج وكان في استقبالها السفير التونسي وحرمه والفنان صابر الرباعي ونشرت صورة تجمعهم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»،وعلقت على الصورة قائلة: «فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي بكره في ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه، وصابر الرباعي وحرمه والدكتور نبيل عبدالمقصود».