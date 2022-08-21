القومي للمرأة: لا بد من اتفاق عربي يحكم وسائل الإعلام المعروضة للطفل

قالت الدكتورة سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك توجهات جديدة بدأت بمخاطبة الأطفال وبثت لهم أفكار مسمومة من خلال رسائل إعلامية مقصودة، لافتة إلى أن وسائل الإعلام اليوم لم تعد مجرد التليفزيون المسيطر عليه ويخضع لضبط اجتماعي بل أصبحت الوسائل متعددة وتصعب السيطرة عليها.

منصات إعلامية غير عادلة

وأوضحت «القليني» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «cbc» أن المنصات الإعلامية المتنوعة تستخدم بشكل سيئ للأسف وتنشر محتوى غير عادي أو مقبول، ولابد من رقابة على المحتوى الذي أصبح بمثابة سم مباشر لعقول أبنائنا، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام تعد أحد الوسائل غير النظامية للتربية والتعليم وتعد أقوى من المدرسة والجامعة لأن الطفل يشاهدها برغبته ويعتبرها متعة خاصة له.

اتفاق عربي يحكم وسائل الإعلام

وأشارت الدكتورة سوزان القليني، إلى أن وسائل الإعلام حينما تبث سمومها للأطفال تمثل خطرا كبيرا على عقول الأطفال خاصة في الدول العربية، لافتة إلى أن الرقابة المجتمعية مهمة حيث إن أولياء الأمور وحدهم غير قادرين على إحكام السيطرة على المحتوى المقدم، ولابد من أن يكون هناك اتفاق عربي يحكم وسائل الإعلام المعروضة للطفل العربي ويخضع لمراقبة من أساتذة علم النفس والاجتماع والإعلام لنقدم محتوى ينمى قدرات ومهارات الطفل ويبث له القيم العربية.

منصة عربية تحت إشراف متخصصين

وأكدت رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن العصر القادم هو عصر الذكاء الاصطناعي والمنصات الإعلامية المتطورة والتي تدعم الافتراضية التامة ولابد من الاستعداد له من خلال منصة عربية تحت إشراف متخصصين، معلنة عن إطلاق منصة عربية قبل شهر رمضان المقبل تقدم محتوى اجتماعيا تحت رقابة المتخصصين والخبراء.