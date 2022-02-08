سفير كوريا بعد زيارة السد العالي ومحطة بنبان: سندعم «حياة كريمة»

أجرى سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، هونج جين ووك زيارة لمحافظة أسوان، بدأت أمس وتستمر حتى غد، لدراسة إمكانية التعاون في مشروعات بصعيد مصر، في إطار خطط التنمية الوطنية للحكومة المصرية.

والتقى سفير كوريا الجنوبية، خلال الزيارة، بمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة والمواصلات والتعليم والثقافة، وبعدها تجول السفير في محطة بنبان للطاقة الشمسية، وزار السد العالي.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بإرادة وقدرة الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من مواردها لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعلن السفير هونج جين ووك، خلال اللقاء، مع محافظ أسوان نية بلاده تقديم الدعم للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتنمية متوازنة للريف المصري.

توقيع مشروع تحديث خط السكة الحديد بين الأقصر والسد العالي.. نقطة انطلاق

أشار السفير، إلى زيادة فرص التعاون عن الماضي، بين مصر وكورويا الجنوبية، لاسيما مع اختيار حكومة كوريا لمصر كشريك رئيسي في المساعدة الإنمائية الرسمية للفترة من 2021-2025.

ولفت سفير كوريا الجنوبية، في هذا السياق، إلى أن التوقيع على مشروع تحديث خط السكة الحديد بين الأقصر والسد العالي بقيمة 310 ملايين دولار أمريكي خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، إلى مصر، يناير الماضي، يشكل نقطة انطلاق جيدة للتعاون.

وتوقع السفير هونج أن يُساهم مشروع تحديث خط السكة الحديد بين الأقصر والسد العالي، في تحسين كفاءة الربط بين محافظة أسوان وباقي أنحاء مصر، الأمر الذي سيؤدي لتنمية محافظة أسوان من خلال تنشيط قطاع السياحة، والارتقاء بجودة الحياة.

إيجاد سبل للتعاون مع محافظة أسوان في مجال الصناعات الخضراء

وأعرب السفير الكوري الجنوبي، عن أمله في إيجاد سبل للتعاون مع محافظة أسوان في مجال الصناعات الخضراء، مؤكدا حرص كوريا على تعزيز تعاونها مع مصر في هذا المجال، مشيرًا إلى المائدة المستديرة الكورية المصرية للصناعات المستقبلية والخضراء التي عقدت في يناير الماضي بحضور الرئيس الكوري مون جاي إن ورئيس الوزراء المصري.

واتفق السفير هونج ومحافظ أسوان، على التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن محافظة أسوان يوجد بها محطة بنبان التي تعد من أكبر المحطات الشمسية في العالم، فضلًا عن تزايد الاهتمام بهذا المجال بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 هذا العام.

وأوضح السفير الكوري الجنوبي أن قطاع البيئة والطاقة هو أحد القطاعات التي تتطلع كوريا لتعزيز التعاون الوثيق فيها مع مصر.

وأشار إلى إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة مع محافظة أسوان، بالاستفادة من التمويل المتاح من خلال صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي الكوري بقيمة مليار دولار التي جرى إبرامهما خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر الشهر الماضي، والتمويل المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون دولار، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

محافظ أسوان يتطلع للتعاون مع كوريا الجنوبية

وأعرب محافظ أسوان عن تطلعه لتعزيز التعاون مع كوريا في مجال التعليم من خلال قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان فضلا عن التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وهو ما وافق عليه السفير هونج، مشيرًا إلى أن كثير من الشركات الكورية تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة.

ووعد سفير كوريا الجنوبية باستمرار الدعم لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان من خلال إيفاد متطوعي الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا).

وقبل انتهاء اللقاء، اقترح السفير هونج توسيع نطاق التعاون بين كوريا ومحافظة أسوان ليشمل مجال التراث الثقافي.