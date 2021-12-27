رئيس طاقة النواب: مشروع «بنبان» هو الأضخم في العالم لتوليد الكهرباء

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المشاريع العملاقة التي نفذتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، كانت ولا تزال المشاريع الأهم في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، حيث اتضحت عوائدها بسرعة شديدة، سواء في مجال الغاز والاكتشافات البترولية الجديدة في مصر أو في مجال الكهرباء.

مشروع بنبان

وأكد رئيس طاقة النواب في تصريحات له اليوم، أن مصر استطاعت أن تحقق اكتفاء ذاتيا من الكهرباء، وتقضي على مشاكل هذا القطاع تماما وتنتهي الانقطاعات وتحقق فائض للتصدير والربط الكهربائي مع دول الجوار.

ولفت صالح عوض الله إلى أن مشاريع الطاقة التي نفذتها مصر ولا تزال تواصل العمل فيها، تؤكد صواب رؤية القيادة السياسية المصرية، باعتبار الطاقة هى المحور الرئيسي للتنمية، مشيرا إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، يؤكد أن مصر، حرصت على تنوع مشاريع الطاقة لديها سواء كانت في مشاريع الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجدة والطاقة الشمسية.

طاقة النواب

وأردف النائب حسام عوض الله أن مشروع بنبان، الذي تفقده الرئيس السيسي اليوم، إنجاز تنموي ضخم يخطو بمصر للمستقبل ويحقق الأهداف البيئية، والخطوات المتسارعة نحو الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وكأحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحسب للقيادة المصرية.