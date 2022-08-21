أوكرانيا: قصف روسي عنيف على مدينة «ميكولايف»

أعلن مسؤول محلي أوكراني، تعرض مدينة «ميكولايف» الواقعة جنوبي البلاد، لقصف روسي عنيف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، من اليوم الأحد قصفت القوات الأوكرانية، «هورليفكا» بجمهورية «دونيتسك» الشعبية، كما قصفت «كييف» ، منطقة «زايتسيفو» الجنوبية بـ 5 قذائف من عيار 122 ملم.

إصابة 12 مدنيا جراء إصابة صاروخا منطقة سكنية جنوب أوكرانيا

وقال مسؤولون روس وأوكرانيون، في وقت سابق، إن انفجارات جديدة دوت في «شبه جزيرة القرم»، واشار المسؤولون، إلى إصابة صاروخا منطقة سكنية من بلدة في جنوب أوكرانيا، ليست بعيدة عن محطة «بيفدينوكراينسك» النووية جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابة 12 مدنيا، فوقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وسجلت السلطات الأوكرانية، مقتل 363 طفلاً وإصابة 718 آخرين في أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية فلعى البلاد، منذ 24 فبراير الماضي، كما سجلت 43091 جريمة تتعلق بالعملية العسكرية الروسية في البلاد.

أوكرانيا: الجيش الروسي ارتكب 29377 جريمة منذ 24 فبراير الماضي

وقالت الدائرة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني في بيان عبر «تليجرام»، إن الجيش الروسي، ارتكب 29377 جريمة، بينها 28251 انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب، و 73 حالة تتعلق بالتخطيط أو التحضير أو شن حرب، و 28 حالة تتعلق بالدعاية الحربية، و 1025 جريمة أخرى. .

وسجل مكتب المدعي العام الألأوكراني، 13714 جريمة ضد الأمن القومي، بينها 9462 قضية تتعلق بالتعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمة أوكرانيا، و 1605 خيانة عظمى، و 1969أنشطة تعاونية، و139 مساعدة وتحريض الدولة المعتدية، و64 تخريب، 475 جرائم أخرى.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الألبانية، اعتقال رجلين روسيين وآخر أوكراني خلال محاولتهم التسلل الى مصنع «جرامش» العسكري الواقع وسط البلاد، مشيرة الى إصابة جنديين ألبانيين بجروح خلال صدهما محالوة تصوير المصنع، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويستخدم مصنع «جرامش» لتفكيك الأسلحة القديمة، فيما قال رئيس الوزراء الألباني، أيدي راما، إن الرجال الثلاثة يشتبه في قيامهم بالتجسس.