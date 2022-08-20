انفجارات في جميع أنحاء ميكولايف الأوكرانية.. وكيسنجر يعارض تقديم أي تنازلات لروسيا

دوت انفجارات في جميع أنحاء مدينة «ميكولايف» الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وأشار حاكم منطقة ميكولايف، فيتالي كيم، إلى سماع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة

من جانبه، دعا السيناتور الجمهوري البارز، كبير لجنة العلاقات الخارجية في «الكونجرس» الأمريكي، جيم ريش، رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن لتسليح أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لصد هجمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، عارض وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، تقديم أي تنازلات لروسيا، وقال إن القوات الروسية يجب أن تنسحب إلى الخط الذي كانت قبل بدء الحرب.

وأشار كيسنجر، إلى أن الحرب «الروسية الأوكرانية»، يجب أن تنتهي بمفاوضات، مضيفا في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنه يمكنه الافتراض بأن روسيا ستبقى في نهاية المطاف كدولة، وأوكرانيا ستبقى كدولة أيضا.

كيسنجر: أوكرانيا تم تسليحها من قبل حلف «الناتو»

وأوضح كيسنجر، أن الوضع سيتغير جذريا لأن أوكرانيا تم تسليحها من قبل حلف شمال الأطلسي «الناتو» وهي مرتبطة بالحلف بشكل وثيق، ولها علاقات معينة مع التكتل العسكري، وأعرب المسؤول الأمريكي السابق، عن اعتقاده أن الاقتراحات لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف كانت خطأ.

وحذر كيسنجر، من إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية له، لأن ذلك سيشبه الحرب العالمية الأولى أكثر فأكثر، وقد يكون هناك تصعيد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

3 دول تعارض فرض حظر على دخول جميع المواطنين الروس لـ«الاتحاد الأوروبي»

من جانبها، عارضت البرتغال فرض حظر على دخول جميع المواطنين الروس لـ«الاتحاد الأوروبي»، وأوضحت الخارجية البرتغالية، أن «لشبونة» تعتقد أن الهدف الرئيسي لنظام العقوبات يجب أن تكون الآلة العسكرية الروسية، وليس الشعب.

بدورها، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى معارضة قبرص واليونان حظر التأشيرات السياحية على الروس.