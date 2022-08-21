أوكرانيا تقصف منطقة محطة زابوروجيا النووية.. وروسيا تشن هجمات على سومي

قصفت القوات الأوكرانية، بالمدفعية، منطقة محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، وقال متحدث باسم إدارة مدينة «إنيرجودار»، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية إن وفقا للبيانات الواردة، فقد تم استخدام أسلحة غربية طويلة المدى لشن القصف.

انفجار القذائف في منطقة قريبة من أحد المباني لـ«زابوروجيا»

وأشار المتحدث، إلى أن انفجار القذائف في منطقة قريبة من أحد المباني الإدارية للمحطة النووية، مضيفا أن المواقع المهمة بالمحطة لم تتضرر.وفي وقت سابق، قصف الجيش الروسي، من أراضي بلاده، 4 مناطق«بورن» و«بيلوبيليا» و«خوتين» و«زنوب نوفهورودسك» في «سومي» شمال شرقي أوكرانيا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن روسيا ستفعل شيئًا سيئًا وقاسيًا بشكل خاص، مع احتفال بلاده الأسبوع المقبل بعيد الاستقلال، مضيفا في خطاب بالفيديو، إن من المهم عدم الاستسلام لضغوط «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كيانات وأفرادا روس يحاولون استخدام تركيا في تخطي العقوبات

من جانبها، أبلغت «واشنطن»، «أنقرة» بأن كيانات وأفرادا من روسيا يحاولون استخدام تركيا في تخطي العقوبات، فيما قالت الأخيرة، إنه لن تسمح بأي انتهاك للعقوبات، وفقا لما ذكر ته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المجر: الشركات الخاصة تعتزم تحويل «الاتحاد الأوروبي» إلى الولايات المتحدة الأوروبية

من جانبه، قال رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير، إن الشركات العالمية الخاصة تعتزم تحويل «الاتحاد الأوروبي» إلى الولايات المتحدة الأوروبية بدون سيادة، مضيفا في افتتاح مهرجان الفن الشعبي المجري في مدينة «سيليزوفتشي» السلوفاكية، إن الهدف من ذلك ضمان حصول الشركات الخاصة بشكل دائم وحصري على الموارد المادية والروحية للدول الأعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

رئيس «الأغذية العالمي»: الوجهات الأخيرة للحبوب غير مؤكدة

من جانبه، كشف «برنامج الأغذية العالمي»، عن أن «واشنطن» تستعد لشراء نحو 150 ألف طن متري من الحبوب من أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأوضح رئيس البرنامج، ديفيد بيزلي لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن الوجهات الأخيرة للحبوب غير مؤكدة والمناقشات متواصلة بشأنها.

وفي وقت سابق، تفقد الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش،، الجهود التي يبذلها مركز التنسيق المشترك بمدينة «إسطنبول» التركية، في نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وقال جوتيريش، في كلمة لفرق المركز ووسائل الإعلام، إن إخراج المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا بعد أمرا بالغ الأهمية لزيادة تهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين، وفقا لما ذكرته وكالة انبءا «سبوتنيك» الروسية.

وأشار المسؤول الأممي، إلى أن الجزء الآخر من الاتفاق الشامل هو الوصول دون عوائق للمواد الغذائية والأسمدة الروسية التي لا تخضع لعقوبات، إلى الأسواق العالمية.

الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أزمة طاقة بسبب تراكم إنتاج الغاز

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة طاقة في عام 2022 بسبب تراكم إنتاج الغاز وتخزينه، وقال موقع«بيزينس إنسايدر» الأمريكي، إن الحجم الإجمالي لإنتاج الغاز في السوق المحلي تراجع، بمقدار 28 مليون متر مكعب في اليوم من مستوى ذروة بلغ 2.76 مليار متر مكعب.

وفي الوقت الحالي، احتياطيات الغاز في الولايات المتحدة أقل بنسبة 10% من المستوى التقليدي، فيما يرغب المشترون في أوروبا في دفع 7 أضعاف تكلفة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وزاد المشترون في آسيا من مشترياتهم من الغاز تحسباً للطلب الهائل من أوروبا التي تبحث عن مصادر بديلة، وأضاف «بيزينس إنسايدر»، انه لم يتبق سوى شهرين ونصف الشهر قبل بدء موسم التدفئة في الولايات المتحدة.