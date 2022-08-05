الخارجية الأمريكية: ملتزمون بالحفاظ على أمن حلفائنا بما فيهم اليابان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تلتزم بالحفاظ على أمن وسلامة حلفائها بما فيها اليابان: «سنحلق ونبحر كيفما يتطلب الأمر، وسنستمر في إجراء المبادلات التجارية البحرية عبر مضيق تايوان، وهو ما سيسمح بزيادة الازدهار في المنطق».

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي، أن ما تقوم به الصين من أعمال استفزازية غير مقبولة: «50% من الشاحنات حول العالم بالإضافة إلى أكبر السفن في العالم مرت من مضيق تايوان».

وتابع: «مستمرون في دعم تايوان والعمل على دعم الاستقرار والأمن، وسيرى العالم كيف سنستمر في دعم الوضع القائم في مضيق تايوان، وسنتشارك المصالح عبر المحيطين الهادئ والهندي».

إعدام الناشطين في ميانمار يسبب زعزعة الاستقرار

وأردف: «تكلمنا عن الأزمة في ميانمار، حيث يتم إعدام الناشطين هناك، رغم تنديدات مجموعة آسيان، تسبب في زعزعة استقرار المنطقة، وندعو إلى إيقاف العنف وإطلاق صراح المسجونين تعسفا، بالإضافة إلى العودة لمسار الديموقراطية وزيادة الضغوط الاقتصادية ووقف تدفق الأموال والتأكد من محاسبة كل الأشخاص المعنيين بالفظائع التي ارتكبت، وعلينا أن نحث المجتمع الدولي على عدم إجراء انتخابات في العام المقبل لأنها لن تكون حرة أو شفافة».

وأكد: «لافروف زار ميانمار ووصفها بالدولة الحليفة وهو ما يمثل ضربة لمجموعة آسيان».