وزير الصحة يتفقد مستشفى أبوقير ويشيد بإنجاز المبنى الجديد ووحدة الحروق

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية والتطوير، بمستشفى أبوقير العام، بمحافظة الإسكندرية، مشيدًا بنسبة الإنجاز التي اقتربت من 100%.

جولة تفقدية لوزير الصحة بالمنشآت الصحية في الإسكندرية

جاء ذلك خلال جولة الوزير لمحافظة الإسكندرية، لتفقد ومتابعة معدلات التنفيذ بخطط التطوير ورفع الكفاءة، إلى جانب متابعة انتظام المنشآت الصحية، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إنَّ وزير الصحة تفقد المبنى الجديد بقسم الطوارئ، الذي يتكوّن من دور أرضي، بمساحة 500 متر، و3 طوابق أخرى، تشمل غرف (عزل، وعناية مركزة، وجراحة، وإنعاش رئوي) إضافة إلى غرف للأطباء وصالة تمريض، مع تجهيز قسم عناية الأطفال بسعة 4 أسرة وحضانتين.

وزير الصحة يتفقد وحدة الحروق وعناية التجميل

وأضاف «عبدالغفار» أن وزير الصحة تفقد وحدة الحروق وعناية التجميل، بسعة 5 أسرّة رعاية، وغرفتين للعمليات، و12 سريرًا داخليًا، كما تفقد غرفة الأشعة التشخيصية الحديثة، إضافةً إلى تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المقيمين.

ولفت إلى أنَّ المستشفى يضم 3 مباني، بطاقة استيعابية 129 سريرًا، بالإضافة إلى 34 كرسيا للغسيل الكلوي، و23 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، ويخدم 2 مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، ومركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، وبعض مدن محافظة كفر الشيخ، مضيفا أن المستشفى يقدم خدمات الفحص الطبي، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100 مليون صحة.

رافق وزير الصحة، خلال جولته الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطبي العلاجي، والدكتور عناني إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية.

يُذكر أنَّ وزير الصحة أجرى جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، إذ بدأت الجولة بتفقد مستشفى شرق المدينة، ثم صدر المعمورة، وأبوقير التخصصي التابع لهيئة التأمين الصحي.