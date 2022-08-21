تنسيق الشهادات المعادلة 2022.. 3 مقرات لصرف الأوراق

يواصل مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات، استقبال طلاب تنسيق الشهادات المعادلة 2022 العربية والأجنبية، وذلك من أجل صرف أوراقهم التي انطلقت أعمالها أمس السبت، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، وشددت وزارة التعليم العالي على استمرار كل التيسيرات المقدمة لجميع الطلاب والعمل على تذليل جميع العقبات أمامهم.

تنسيق الشهادات المعادلة 2022-2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أماكن تنسيق الشهادات المعادلة 2022 - 2023 وهي:

- مكتب التنسيق الرئيسي والكائن بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

- فرع جامعة الإسكندرية ومقره بالمدينة الجامعية للبنات والموجودة بعزبة سعد بسموحة وتهدف لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري.

- فرع جامعة أسيوط ومقره مبني إدارة الجامعة القديم بمنطقة الوليدية ويهدف لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي.

تنسيق الجامعات 2022

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّه سيكون متاحًا للطالب قائمة بعدد أسماء الكليات والمعاهد المختلفة التي تقبل من مختلف الشعب الدراسية ويجب عليه اختيار رغباته من بينها، مؤكّدة أنَّ تنسيق الشهادات المعادلة 2022 تخضع لقواعد التوزيع الجغرافي و الإقليمي.