يترقب ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة من حاملي الشهادات الفنية بمختلف تخصصاتها تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022، للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة للعام الجامعي المقبل، وفقًا للحدود الدنيا التي تحدد في هذا الشأن.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من المقرر أن يبدأ تنسيق الشهادات الفنية في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف عبدالغفار، أنّ أعمال تنسيق القبول بالجامعات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات والقواعد والخطوات الخاصة بفتح معامل التنسيق الإلكتروني، وكذلك الإجراءات ضد فيروس كورونا مع تنسيق الدبلومات الفنية 2022، أسوة بما يُطبّق مع طلاب الشهادات.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تنتظم اليوم أعمال صرف أوراق قبول طلاب تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بمكتب التنسيق الرئيسي، ومقره جامعة عين شمس وفروعه في جامعات الإسكندرية وأسيوط، مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا.