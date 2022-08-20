تنسيق الجامعات 2022.. لا قرارات جديدة بشأن مد تسجيل رغبات المرحلة الثانية

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّ التسجيل لرغبات المرحلة الثانية 2022، يسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات، لافتًا إلى أنَّ عدد المسجلين بلغ حتى الآن 170 ألف طالب وطالبة، موضحًا أنَّ هناك متابعة لملف تنسيق الجامعات 2022، مؤكّدًا أنَّ الاثنين هو الموعد النهائي لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، مشددًا على أنَّه لا توجد أي قرارات حتى الآن بمدّ موعد الفترة وأن إحصائية عدد المسجلين للرغبات هي الفيصل في مدّ الموعد من عدمه.

تنسيق الجامعات 2022.. الإثنين الموعد المقرر لإنهاء المرحلة الثانية حتى الآن

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال تنسيق الجامعات 2022، لرصد أي مشكلات والتعامل الفوري لتذليل كل العقبات في هذا الشأن، مضيفًا أنَّ تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، مؤكّدًا أنَّ معامل تنسيق الإلكتروني بالجامعات تعمل طوال فترات مراحل التنسيق لمختلف الشهادات.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، بدأت الجامعات الخاصة اليوم بمختلف المحافظات تلقي طلبات التقدم والالتحاق لمختلف الكليات وفقَا للحدود الدنيا للقبول، التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الأسبوع الماضي، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.