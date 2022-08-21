«الجارديان»: نصف الأمريكيين يتوقعون نشوب حرب أهلية في السنوات المقبلة

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن مؤسس مركز أبحاث كاليفورنيا لدراسة العنف، أن استطلاع رأي أجراه المركز، في يوليو الماضي، أكد أن نصف الأمريكيين يتوقعون نشوب حرب أهلية، في السنوات القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وجود زعيم قوي

وقال الدكتور جارين وينتموت، مؤسس مركز أبحاث كاليفورنيا لدراسة عنف السلاح، إنّ الدراسة التي أجراها المركز أذهلته، مشيرًا إلى أنّ واحدًا من كل خمسة من سكان الولايات المتحدة يعتقدون أن العنف السياسي له ما يبرره في بعض الظروف.

وأضاف مؤسس المركز، أنّ الدراسة التي أُجريت كشفت عن العديد من الأمور التي أذهلته، وكان أبرزها أنّ 40% من الأمريكيين يعتقدون أنّ وجود زعيم قوي يحكم البلاد هو أكثر أهمية من بقاء الديمقراطية.

وحول أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، وفقا للباحث، هي تصاعد التهديدات العنيفة بسبب نمو وزيادة معدلات بيع الأسلحة، قائلا: «ماذا يحدث عندما تأخذ مجتمعا يخشى على مستقبله، مجتمع أصبح غاضبا أكثر فأكثر، وكذلك أصبح أكثر استقطابا، وفي الوقت نفسه تُلقي إليه بمحموعة من الأسلحة».

من جانبها علقت راشيل كلاينفيلد اختصاصية الصراع المدني، على نتائج الاستطلاع قائلة إنها مقلقة، مشيرة إلى أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يضمن عدم حدوث صراع عنيف في البلاد.

67% من الأمريكيين غير راضين عن الوضع في البلاد

وقالت كلاينفيلد، إن ما بين 3 إلى 5 ملايين أمريكي على استعداد لإيذاء الأمريكيين الآخرين بسبب معتقداتهم السياسية، وهو أمر مقلق، ويشير إلى أن الشعب الأمريكي يشعر بخيبة أمل كبيرة من ديمقراطيتنا، وأنها أصبحت لا تعمل، معربة عن عدم تفائلها بهذا الشأن.

وفي الوقت ذاته، أفادت قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي، عن استطلاع أجرته، أن ثلاثة أرباع الأمريكيين غير راضين عن الوضع في البلاد، لافتة إلى أن هذا الرقم وصل إلى 67% في مايو، مقابل 53% في أبريل من العام الماضي.