منح الجامعات الأهلية.. إعفاء كامل وجزئي من المصروفات الدراسية

تستعد الجامعات الأهلية الدولية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بمجموعة من المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة المميزين كنوع من التشجيع على العلم والمعرفة والابتكار، فأصبحت منح الجامعات الأهلية محل اهتمام العديد من الطلاب سواء منح بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية أو منح بإعفاء جزئي وكل منها له ضوابط ومعايير للحصول عليها لضمان توفير بيئة تعليمية مميزة وجذابة للطلاب.

تفاصيل منح الجامعات الأهلية الدولية

تقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل منح الجامعات الأهلية الدولية، بحسب ما أعلنت عنه الجامعات في بيانات رسمية لها:

منح جامعة الجلالة

أعلن الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الدولية، تفاصيل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة، موضحاً لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة حريصة على توفير فيئة تعليمية جذابة ومشجعة على الابتكار والإبداع، مؤكداً أنَّ المنح ستمنح شهادات مزدوجة بالاشتراك مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية.

- الطلاب الحاصلون على 90% فأكثر من طلاب «علمي علوم»: خصم 35%.

- الطلاب الحاصلون على 88% فأكثر «علمي رياضة»: خصم 35%.

- الطلاب الحاصلون على 87% فأكثر «علمي علوم»: خصم 25%.

- الطلاب الحاصلون على 85% فأكثر «علمي رياضة»: خصم 25%.

- الطلاب الحاصلون على 82% فأكثر «أدبي»: خصم 35%.

- الطلاب الحاصلون على 80% فأكثر «أدبي»: خصم 25%.

- جميع طلاب الدفعة الأولى يحصلوا على نسبة خصم 20%.

منح جامعة الملك سلمان الدولية

أولاً: مجال العلوم الإدارية

- تقديم 50 منحة في برنامج الاستثمار والتمويل: خصم 25%.

- تقديم 50 منحة في برنامج نظم المعلومات المحاسبية: خصم 25%.

ثانياً: مجال اللغات التطبيقية

- تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية اللغة الألمانية: خصم 35%.

- تقديم 50 منحة في برنامج الترجمة الفورية اللغة الإنجليزية: خصم 35%.

ثالثاً: مجال علوم الحاسب

- تقديم 30 منحة في برنامج علوم الذكاء الاصطناعي: خصم 25%.

- تقديم 25 منحة في برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية: خصم 25%.

رابعاً: مجال الهندسة

- تقديم 35 منحة في برامج هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي: خصم 25%.

- تقديم 25 منحة في برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة: خصم 25%.

- تقديم 30 منحة في برنامج العمارة: خصم 25%

خامساً: مجال الزراعات الصحراوية

- تقديم 50 منحة في برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية: خصم 35%.

سادساً: مجال السياحة والضيافة

- تقديم 50 منحة في برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات: خصم 35%.

سابعًا: مجال الصناعات التكنولوجية

- تقديم 25 منحة في برنامج تكنولوجيا خطوط الإنتاج: خصم 50%.

جامعة العلمين الدولية

شعبة علمي علوم ورياضة

- الطالب الحاصل على 90٪ فأكثر: تخفيض 50٪ من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 85٪ وحتى أقل من 90٪: تخفيض 25٪.

- الطالب الحاصل على 80٪ وحتى أقل من 85٪: تخفيض 15٪.

- الطالب الحاصل على 75٪ وحتى أقل من 80٪: تخفيض 10٪.

الشعبة الأدبية:

- الطالب الحاصل على 80٪ فأكثر: تخفيض 50٪ من المصروفات الدراسية.

- الطالب الحاصل على 75٪ وحتى أقل من 80٪: تخفيض 25٪.

- الطالب الحاصل على 70٪ وحتى أقل من 75٪: تخفيض 15٪.

- الطالب الحاصل على 65٪ وحتى أقل من 70٪: تخفيض 10٪.

منح جامعة المنصورة الأهلية

أولًا: منح التفوق للطلبة المقبولين بالجامعة خلال عامهم الدراسي الأول:

- يحصل الطلاب الـ«300 الأوائل» لكل من شُعب الثانوية العامة على منحة كاملة.

- طلاب شعبة «علوم» الحاصلون على مجموع أعلى من 92%: تخفيض 50%.

- طلاب شعبة «علمي رياضة» الحاصلين على 90% فأكثر: تخفيض 50%.

- طلاب شعبة «الأدبي» الحاصلين على 85% فأكثر: تخفيض 50%.

- حصول الطلاب الأوائل بكل برنامج في برامج الجامعة في «الهندسة وعلوم هندسة الحاسب والعلوم» على منحة دراسية واحدة لطلاب مدارس المُتفوقين «STEM».

- الطلاب المستجدون الملتحقون بكليات «الأعمال والمعاملات القانونية الدولية وعلوم وهندسة الحاسب والعلوم» يحصل الطالب الأول على تخفيض 50% ويحصل الثاني على تخفيض 25% ويحصل الثالث على تخفيض 10%، بشرط ألا يقل عدد الطلاب المُلتحقين بالكلية عن 50 طالبًا.

- الطالب الذي يتوفى عائله أثناء الدراسة، يتمّ بحث حالته وفقًا لدخل الأسرة.