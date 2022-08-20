«التعليم العالي»: الدولة تدعم مصروفات الجامعات الأهلية بنسبة 60%

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنّ العام الدراسي المقبل يبدأ في 1 أكتوبر 2022، وذلك في كل المعاهد والجامعات، مشيرا إلى فتح باب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة الثلاثاء المقبل.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أنّ مصر بها 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، إذ تدعم الدولة المصروفات بنسب تتراوح من 50% إلى 60%، لافتًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات كبيرة في العام الماضي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد عدد من الجامعات الأهلية الجديدة بمستويات الجامعات الذكية وهذا خلال عام واحد.

دعم كبير من الدولة للجامعات الأهلية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن ما يدفعه الطالب لهذه المصروفات ليس التكلفة الفعلية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك برامج طب بشري بـ85 ألف جنيه وطب الأسنان بـ75 ألف جنيه والعلوم الإنسانية بـ30 إلى 35 ألف جنيه، وشدد على أن المنشآت جديدة وبها شبكة إنترنت حتى تكون جامعات ذكية، بالإضافة إلى وجود معامل ومراكز مطورة، وورش بالنسبة إلى برامج الهندسة بهدف تقديم فرص تعليم جيدة تساعد على وجود برامج تواكب احتياجات السوق المصرية والدولية.

الجامعات الأهلية منتشرة على مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن الـ12 جامعة منتشرة على مستوى الجمهورية، فهناك جامعة «بنها وحلوان والإسكندرية والمنصورة وبني سويف وأسيوط والمنيا وجنوب الوادي الأهلية»، لافتًا إلى أن التنسيق يستمر لمدة أسبوع، وبعد انتهاء هذا الأسبوع يكون في إمكان طلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية التقديم مباشرة لهذه الجامعات.