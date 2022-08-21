صفحات الغش تزعم تداول أجزاء من امتحان «الفرنساوي» الدور الثاني

زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي» الدور الثاني للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والإدبية، الآن، داخل اللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

تداول أجزاء من إجابات الأسئلة المزعومة للفرنساوي

وبعد دقائق من تداول الأسئلة، شارك مستخدمو منصّات التواصل، أجزاءً من إجابات أسئلة امتحان مادة الفرنساوي، زاعمين أنّها إجابات أسئلة الامتحان، الذي يؤديها الطلاب الآن في اللجان.

وقال مصدر في الغرفة المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الغرفة المركزية رصدت جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش، والتي زعم البعض أنّها لامتحان الفرنساوي الذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية.

التعليم تتحقق من الأسئلة المتداولة

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه في حالة التأكد من الأسئلة المتداولة على صفحات الغش، سيتم التوصل إلى هوية الطلاب الذين صوروا الأسئلة ونشروها على صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.