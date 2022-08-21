إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، كما انتقل رجال المرور إلى المكان لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

حادث انقلاب سيارة بطريق أطفيح

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق أطفيح الصحراوي، وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 3 أشخاص في الحادث.

وتم نقل المصابين في حادث أطفيح إلى المستشفى؛ لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.