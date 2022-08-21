«تعليم النواب»: المساجد تحولت إلى مراكز علمية ومنارات ثقافية

وجه النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تحية تقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع القيادات بالوزارة وأئمتنا العظام وواعظاتنا الفضليات بعد النجاحات الكبيرة التى حققوها في تعليم أطفالنا وشبابنا وأسرنا المصرية مفاهيم الدين الإسلامي الصحيح، وذلك من خلال وضع خطط غير مسبوقة لتحويل المساجد المصرية على مستوى الجمهورية إلى مراكز تعليمية وعلمية ومنارات ثقافية، بحسب قوله.

وقال «أمين» في بيان له أصدره اليوم: «إننى لم أكن أتصور هذا الإقبال الكبير من الأسر المصرية بأطفالها ورجالها ونسائها على المساجد المصرية وفي كل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى المصرية على مستوى الجمهورية من أجل الاستفادة من المدارس القرآنية التي أصبحت ساحات تنويرية داخل المساجد لتتعلم الأسر المصرية مبادئ وأصول الدين الإسلامي السمح.

المساجد المصرية

وأضاف أن الأسر المصرية من الآباء والأمهات والأبناء والأحفاد أصبحوا يتوافدون إلى مساجد مصر للاستفادة من حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والعلوم الدينية.

وأشاد عضو مجلس النواب بالأداء «المهني رفيع المستوى» من جميع الأئمة والواعظات بصفة عامة ومن شباب وزارة الأوقاف من الجنسين بصفة خاصة، مؤكدًا أن الدكتور محمد مختار جمعة نجح فى أن يجعل مصر تمتلك عقولاً مستنيرة من القيادات الدينية الشبابية التى تمتلك جميع المقومات لشرح مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والذي أصبح يتماشى مع رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق هدف تجديد الخطاب الديني.

تماسك الأسر المصرية

وأعرب «أمين» عن أمله فى أن يستمر هذا «العمل الناجح» من وزارة الأوقاف داخل المساجد المصرية طوال العام خاصة أنه أصبح هناك صلة قوية بين رواد المساجد وبين جميع الأئمة والواعظات داخل المساجد الذين أصبح لهم دورهم المهم والحيوي في الحفاظ على كيان ووحدة وتماسك الأسر المصرية من خلال الإجابة على جميع تساؤلاتهم الدينية ومشكلاتهم الاجتماعية وبأسلوب ديني وعلمي ونفسي رفيع المستوى، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لدور الأئمة والدعاة والواعظات في نشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح والحنيف وتوعية المواطنين بكل القيم والتقاليد الإسلامية وقيم الانتماء والولاء للوطن.