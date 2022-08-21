مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. «برد وسلام» لتخفيف أوجاع المصريين

قبل 5 سنوات، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة هي الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار، التي نجحت في تخفيف آلام المواطنين ومعاناتهم من الانتظار أمام المستشفيات لإجراء العديد من العمليات الجراحية، وعلى الفور شرعت وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرة الرئيس، ووضع خطة للانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتداخلات الحرجة، يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

استقبلت وزارة الصحة والسكان منذ انطلاق مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، بيانات المرضى عن طريق الخط الساخن الذي دشّنته، ويعمل يوميا للمبادرة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، أو من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل قوائم الانتظار والتدخلات الطبية.

وبدأت مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار بـ9 تخصصات، وارتفعت إلى 14، وتشمل «جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، جراحة القسطرة القلبية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب المفتوح، زراعة الكبد والكلى، زراعة القوقعة، جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية والقسطرة المخية،جراحات الصدر وزرع النخاع».

أكثر من 421 مستشفى مشارك في المبادرة

يشارك في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، نحو 421 مستشفى، تشمل «الجامعية، التعليمية، التأمين الصحي، القطاع العلاجي التابعة للشرطة والقوات المسلحة، الخاصة، والمؤسسة العلاجية».

أكثر من 11 مليار جنيه للمبادرة.. وإجراء مليون و200 ألف عملية

أنفقت الدولة المصرية على مبادرة القضاء على قوائم الانتظار منذ انطلاقها وحتى الآن نحو 11.5 مليار جنيه، إذ لا يتحمّل المواطن خلال رحلته في المبادرة الصحية أي أعباء مالية، وأجرت الدولة نحو مليون و200 ألف عملية جراحية متنوعة، وأوقفت تراكم قوائم الانتظار، حيث وصل متوسط الانتظار من 5 لـ6 أيام، وفي بعض الحالات لا تتخطى 15 يوما، بسبب العمليات الحرجة الدقيقة لها.

بدوره، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ خدمات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار مجانية، والمبادرة قائمة لتخفيف شدة المعاناة التي يتحمّلها المريض، والحرص على إجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة خلال أسرع وقت ممكن.

تفعيل منظومة إلكترونية بين الجهات المختصة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يمكن الاستفادة من المبادرة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص http://wlms.smcegy.com، إضافة إلى الخط الساخن وهو 15300.

وأضاف عبدالغفار، أنّ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ساهمت منذ انطلاقها، في تفعيل منظومة إلكترونية تربط بين الجهات المختصة، لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي والجهات المختصة بتوفير السعة الاستعابية لكل مستشفى، لافتا إلى تخصيص الرئيس السيسي، 600 مليون جنيه لدعم مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والاهتمام الشديد بالمبادرة لتخفيف الضغط والمعاناة على المواطن.