لجنة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية بدمياط

قرر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات المشاركة في المشروع القومي لجراحات قوائم الانتظار، في كل من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بناءً على تعليمات رئيس قطاع الطب العلاجي والمنسق العام لمشروع إنهاء قوائم الانتظار.

مراجعة وتقييم ملفات المرضى

تضمنت اللجنة كلاً من إدارة العلاج على نفقة الدولة، وإدارة العلاج الحر، وإدارة الجودة، وإدارة مكافحة العدوى، إضافة إلى الإدارة الهندسية بمديرية الصحة، حيث تم متابعة التعاقدات مع الأطقم الطبية لتقديم الخدمات المتعاقد عليها، والتأكد من توافر كافة إجراءات مكافحة العدوى بأقسام العمليات والعنايات والأقسام الداخلية، بالاضافة إلى مراجعة وتقييم ملفات المرضى، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التأكد من سلامة الأجهزة الطبية والمولدات الكهربية، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أو شكاوى.

جاء ذلك في إطار متابعة مديرية الصحة بدمياط لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ومن أجل رفع المعاناة عن المرضى، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم في أسرع وقت ممكن وبالمجان.

تدريبات على مكافحة الفيروسات الكبدية

وفي سياق متصل، نظمت الإدارة العامة للطب الوقائي، بقيادة الدكتور عطية منصور، بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية، دورة تدريبية للعاملين بمستشفى كفر البطيخ المركزي، حاضرت فيها الدكتورة إيمان القزاز، مسؤول التطعيمات الكبدية بمديرية الصحة، عن أساليب الوقاية من الفيروسات الكبدية، والبرنامج الرقمي للإجراءات الوقائية لما بعد الوخز المهني.

جاءت الدورة التدريبية ضمن مجموعة من التدريبات التي ستضم جميع العاملين بالقطاع الصحي، من أجل الحفاظ على صحة كل من المرضى والعاملين بالقطاع الصحي في محافظة دمياط، وبناءً على تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، بتكثيف التدريبات لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية.