جروبات الغش تزعم تداول أسئلة ألماني الثانوية العامة دور ثان.. و«التعليم» تحقق

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان اللغة الأجنبية الثانية «الألماني» للثانوية العامة 2022 الدور الثاني، الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمية والأدبية باللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي انطلق في الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين، وينتهي في الساعة الحادية عشرة ظهرا.

تداول إجابات الأسئلة المزعومة للألماني

وبعد دقائق من انطلاق الامتحانات، نشرت صفحات الغش عبر تطبيق تليجرام، أجزاء من إجابات الأسئلة المزعومة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية الألماني للثانوية العامة 2022.

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات، رصد الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحان الألماني الدور الثاني للثانوية العامة 2022 على جروبات الغش، للتحقق منها والتأكد من صحتها.

عمليات التعليم تتحقق من الأسئلة المتداولة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الأسئلة المتداولة لـ امتحان الألماني، سيتم تحديد هوية الطالب مصور الأسئلة ونشرها على صفحات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة عليه وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.