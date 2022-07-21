صفحات الغش تزعم تداول أجزاء من أسئلة امتحان الأحياء للثانوية العامة

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحان الأحياء، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة لشعبة علمي علوم الآن داخل اللجان الامتحانية، بعد مرور 25 دقيقة من بدء الوقت الأصلي للامتحان، في الساعة التاسعة صباحا.

جارٍ التحقق من الأجزاء المتداولة من امتحان الأحياء

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جارٍ التحقق من الأجزاء المتداولة من أسئلة امتحان الأحياء، والتي زعم ناشروها أنّها لامتحان الأحياء، الذي يؤديه طلاب شعبة علمي علوم الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أنّ الوزارة تحقق في صحة هذه الأسئلة.

رصد 68 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على الطلاب الغشاشين، وأنه تم رصد 68 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، وجميعها تم تحويلها للشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وجميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.