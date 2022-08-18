وزير التعليم يقرر تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2023 لمدة أسبوع

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، أسبوعا، حرصاً منه على توحيد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات، موضحاً أن جميع المدارس ستستعد بشكل جيد، لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

بداية العام الدراسي الجديد 2023 يوم 1 أكتوبر المقبل

وقال حجازي، في بيان رسمي له، قبل قليل، إن العام الدراسي الجديد 2023 سيبدأ في المدارس يوم 1 أكتوبر المقبل، بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت، موضحاً أن أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي)، ستبدأ يوم 18 سبتمبر المقبل.

إجراءات مشددة ضد كورونا خلال العام الدراسي الجديد

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات للوطن، عن أن تأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2023، ليس بسبب الموجة السادسة من فيروس كورونا، ولكن لتوحيد بداية الدراسة مع الجامعات والمعاهد الأزهرية، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعقيم وتطهير المدارس والإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، حيث تستقبل المدارس والبالغ عددها 60 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طلاب في مختلف المراحل التعليمية.