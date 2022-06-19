طرح أراضي إسكان متوسط ومتميز في قنا الجديدة.. الأسعار وضوابط الحجز

يبحث المواطنون في محافظة قنا، عن خطوات حجز أراض في مدينة قنا الجديدة، والتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، كما يتساءلون عما إذا كانت هناك وحدات سكنية مطروحة حاليا، وعن الخطوات والشروط اللازمة لعملية حجزها داخل المدينة التي تبعد نحو 8 كيلو مترات عن المدينة الأم.

أراضي الإسكان المطروحة في قنا الجديدة

وأعلن جهاز مدينة قنا الجديدة، أن التقديم على أراضي قنا الجديدة بدأت اليوم الأحد على موقع وزارة الإسكان الإلكتروني، والأسبقية لمن قام بالحجز من البداية.

وتابع الجهاز، أن الأراضي المطروحة عبارة عن 408 قطع على مساحات 276 مترا مربع و209 أمتار مربعة، في الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع وغرب المدينة، وهذه القطع ضمن الإسكان المتوسط، كما تم طرح 621 قطعة ضمن الإسكان المتميز في الحي الرابع على مساحات تتراوح بين 600 - 800 متر مربع.

قنا الجديدة.. أسعار الأراضي

وأكدت الهيئة، أن أسعار الأراضي المطروحة حاليا تختلف حسب نوعية القطعة سواء كانت إسكانا متوسطا أو إسكانا متميزا، وسعر المتر يتراوح بين 1700 إلى أكثر من 2000 جنيه للمتر المربع الواحد، كما أكدت عملية تخصيص الأراضي بأسبقية الحجز.

مدينة قنا الجديد تستقبل السكان

وتواصل مدينة قنا، الجديد، السكان الحديد من أصحاب الوحدات السكنية والفلل الجديدة بشكل مستمر، خاصة بعد توافر كل الخدمات بالمدينة، وبحسب مصادر في جهاز المدينة، فإن عدد إجمالي السكان في المدينة وصل إلى نحو 5000 نسمة.