رابط التقديم لحجز أراضى في قنا وسوهاج الجديدة من بنك التعمير والإسكان

يواصل الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان استقبال طلبات حجز الأراضي الجديدة للتمليك، التي طرحها مؤخرا كلا من جهازي مدينة سوهاج الجديدة ومدينة قنا الجديدة، وهي أراضي لأنواع الإسكان الثلاثة، المتوسط والمتميز والأكثر تميزا، وذلك لجميع المواطنين الراغبين في الحجز الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل وزارة الإسكان.

وأعلنت وزارة الإسكان مؤخرا، طرح أراضي للتمليك للمواطنين، في 10 مدن جديدة مختلفة، منها مدينتي سوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وهى أراضي لكلا من الإسكان المتوسط، والإسكان المتميز، والثالثة للإسكان الأكثر تميزا.

أراضي جهاز مدينة سوهاج الجديدة

- تضمن الإعلان الرسمي الصادر عن الخاص جهاز مدينة سوهاج الجديدة، طرح 73 قطعة أرض للإسكان من النوع الأکثر تميزاً، وذلك في عدة مناطق، و يبدأ السعر من 2730 جنيها وصولا إلى 3035 جنيها للمتر الواحد، وبمساحات من 600 إلى 2200 متر مربع.

- كما تم طرح 180 قطعة أرض، للإسكان المتميز، بسعر يبدأ من 2195 جنيها وصولا إلى 2435 جنيها للمتر، وبمساحات تبدأ من 460 إلى 1000 متر مربع.

- تم طرح أراض للإسكان المتوسط بكلا من مناطق الحي الخامس، والحي السابع، بسعر يبدأ من 1785 جنيها وصولا إلي 2095 جنيها للمتر، وبمساحة من 210 إلى 276 مترا مربعا.

وسبق أن أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني وهو الخاص ببنك التعمير والأسكان، مؤكدا أن التخصيص سيكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، على أن يتم بعد ذلك إجراء قرعة علنية.

أراضي جهاز مدينة قنا الجديدة

وفي إعلان رسمي أخرى، كشف جهاز مدينة قنا الجديدة، عن حجم الأراضي المطروحة لعمليات الحجز، وهي تتضمن 408 قطعة أرض مختلفة، على مساحات 276 مترا مربع و209 أمتار مربعة، وهى داخل كلا من الأحياء «1-2-3-4» غرب المدينة، وهى مخصصة للإسكان المتوسط.

- وفيما يتعلق بقطع الاراضى الخاصة بالاسكان المتميز، فقد تم طرح 621 قطعة في الحي الرابع، وذلك على مساحات بين 600 - 800 متر مربع، وقد أشار الجهاز إلى أن الأسعار المطروحة ، تختلف حسب نوعية الأراضي التي ستخضع للحجز، سواء كانت من أراضى الإسكان المتوسط أو المتميز أو الأكثر تميزا، ويتراوح سعر المتر بين 1700 إلى أكثر من 2000 جنيه للمتر.