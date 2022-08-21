فريق من «طب حلوان» يستأصل ورما سطحيا من قولون مريضة بـ«التشفية»

نجح فريق من كلية طب حلوان، تحت رعاية الدكتور وليد السروجي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وإشراف الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، في استئصال ورم عن طريق تشفية الأورام، بواسطة فريق مناظير الفراغ الثالث بجامعة حلوان، بقيادة الدكتور أحمد مدكور، مدير وحدة المناظير وعضو المجمع العلمي لاستئصال الأورام بالمنظار في المنظمة العالمية للمناظير، لحالة تبلغ من العمر 55 عاما، كانت تعاني من نزيف شرجي، وأوضح المنظار وجود ورم سطحي في القولون.

كفاءات وخبرات

من جانبه، أشاد الدكتور وليد السروجي، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بالكوادر والكفاءات والخبرات الموجودة في كلية الطب بـ جامعة حلوان، مؤكدا أنّ إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها، يؤكد مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.

وأكد الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، أنّ فريق مناظير الفراغ الثالث بجامعة حلوان، يعد من أقوى الفرق في مصر والشرق الأوسط، حيث أجرى أكثر من 200 حالة ناجحة حتى الآن.

استئصال ورم سطحي

يذكر أنّ تحليل الباثولوجي، أوضح وجود ورم سرطاني سطحي مع استئصال تام بحد أمان، حيث تتيح تقنية تشفية الأورام بالمنظار استئصال الأورام السطحية من الجهاز الهضمي.