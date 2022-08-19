مصروفات كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022.. تقبل من 383 درجة

عقب إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دراجات القبول بالمرحلة الأولى من تنسيق الكليات بجامعات مصر، بالنسبة لتنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2022 ومن بينها نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022، بمجموع الحد الأدنى 375.6 ونسبة مئوية بلغت 91.6%، وكذلك مصروفات كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022، بما يجعلها إحدى كليات القمة ممن يرغبون بالالتحاق ضمن صفوفها، علماً أن تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ دراجات القبول من 383 درجة.

مصروفات كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022

ومن جانبه، كشف مصدر مطلع بجامعة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصروفات كلية الطب جامعة كفر الشيخ بلغت 700 جنيهاً بالنسبة للطلاب الجدد للعام الجامعي.

تنسيق كلية الطب جامعة كفر الشيخ 2022

ووفقاً لما صدر من إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن تنسيق الحد الأدنى لكلية الطب جامعة كفر الشيخ لعام 2022، جاء بواقع 375.6 درجة أي بنسبة 91.6%، علماً أنه تنسيق كلية الطب بكفر الشيخ بلغ 383 درجة، وتعتبر كلية الطب بالمحافظة من الكليات المتميزة لراغبات للطلاب الناجحين من مرحلة الثانوية العامة.

الجدير بالذكر أن عدد طلاب جامعة كفر الشيخ بجميع مرحلها بلغ نحو 65 ألف طالب وطالبة.