مصاريف كلية الطب بجامعة جنوب الوادي 2022 لجميع الفرق الدراسية

أعلنت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، مصاريف كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022 بجميع أقسامها والفرق المختلفة، وذلك في ظل الإقبال الكبير من الطلاب على معرفة المصروفات الدراسية للعام الجديد، خاصة بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولى.

مصاريف كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022

وحسب موقع الجامعة، فإن مصاريف كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022 في جميع الفرق الستة من الفرقة الأولى إلى الفرقة السادسة جاءت كالتالي:

- مصروفات الفرقة الأولى 804 جنيهات

- مصروفات الفرقة الثانية إلى الخامسة 696 جنيهاً

- مصروفات الفرقة السادسة 728 جنيهاً

تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في وقت سابق، نتيجة تنسيق كليات الطب بالجامعات المصرية، وبينها كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022، وكان الحد الأدنى 380 درجة، بنسبة مئوية تخطت 92%.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الطب جامعة جنوب الوادي 2022

- أصل شهادة الثانوية العامة 2022

- أصل شهادة الميلاد «الرقم الثلاثي للذكور + 2 صورة»

- عدد 6 صور شخصية 4*6

- صورة البطاقة الشخصية

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- بطاقه الترشيح

- نموذج 2 جند للذكور

- طلب الالتحاق

- استمارة الكشف الطبي متوفرة بإدارة شئون طلاب الكلية.

- دوسيه بلاستيك

- استخراج فيزا طلابية من البنك الأهلي لتسديد مصاريف كلية طب جامعة جنوب الوادي 2022.