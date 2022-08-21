600 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم «الدعوة عامة» خلال 4 أيام

تذيل فيلم «الدعوة عامة» إيرادات أمس بدور العرض، بعد ما حقق نحو 127 ألف جنيه، وفقًا ما صرح به الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم الدعوة عامة

وأكد «الدفراوي»، أن إجمالي إيرادات الفيلم وصلت إلى 600 ألف جنيه بدور العرض، خلال 4 أيام من طرحه، ليحتل المرتبة الخامسة بين الأفلام المنافسة، إذ جاء في المرتبة الأولى فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم، ثم فيلم «كيرة والجن» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، يليهما «بحبك» بطولة تامر حسني، ورابعًا «عمهم» من بطولة محمد إمام.

أبطال فيلم الدعوة عامة

عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر، اختارهم المخرج وائل فرج للعمل الذي ضم طولة محمد عبدالرحمن توتا وأحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، وظهور خاص للفنانة القديرة سوسن بدر، والفيلم من إنتاج طاهر ميديا برودكشن، يوسف طاهر، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج وائل فرج.

في إطار تشويقي اجتماعي، تدور أحداث قصة فيلم «الدعوة عامة »، حول الشخصية الأساسية معتز الشاب المستهتر، الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بسبب دعوة دعتها أمه، ويحاول أن يخرج من تلك الدائرة ولكنه لا يستطيع.