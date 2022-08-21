إصابة 9 في حوادث متفرقة بجنوب سيناء.. منها انقلاب سيارة وحالة غرق

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفاوتة، إثر وقوع حوادث متعددة في محافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغات منفصلة، تفيد وقوع حوادث على عدة طرق بمحافظة جنوب، وتلقى البلاغ الأول من قسم شرم الشيخ يفيد بانقلاب موتوسيكل صحراوي (بيتش باجي) بمنطقة وادي الخروم بمنطقه السفاري، ما أسفر عن إصابة سائحة تدعى كاترين نوايا، 42 سنة، مصابة بآلام في الظهر وسحجات وكدمات بالذراع الأيسر، ونُقلت المصابة إلى مستشفى جنوب سيناء.

انقلاب سيارة ملاكي

وافاد البلاغ الثاني بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بعد منطقة أبو صويرة بنحو 5 كيلومترات على الطريق الجديد، بالقرب من رأس سدر، وأسفر الحادث عن إصابة 4 هم:

１- لمياء عثمان عبد الحليم، 42 سنة ، من محافظة جنوب سيناء، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري.

２- جنى أيمن عبد الغني زكريا، 14 سنة، من محافظة جنوب سيناء، مصابة بكدمة بالظهر.

３- أيمن عبد الغني زكريا، 40 سنة، من محافظ سيناء، دون إصابات ظاهرية ورفض النقل، وكتب إقرارا بذلك.

４- أحمد عبد الغني زكريا، 18 سنة، من جنوب سيناء، مصاب بكدمة بالزراع الأيمن.

ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس سدر المركزي.

حالة غرق في رأس سدر

وأفاد البلاغ الثالث بوجود حالة غرق في قرية سياحية بمدينة رأس سدر لشخص يدع فكري حسن جودة، من الشرقية، 31 سنة، مصاب بإسفكسيا الغرق، ونُقل إلى مستشفى رأس سدر وجرى إنقاذه.

أما البلاغ الرابع، فأفاد بتصادم سيارة ملاكي تحمل أرقام وحروف (س ق و685) بشخص بالهضبة بشرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة كل من إيهاب علي حسن محمد، 28 سنة، من الجيزة، بسحجات وكدمات وجرح قطعي بالوجه، وأني مخال اسكتي، روسي الجنسية، 40 سنة.

كما تلقى مدير الأمن بلاغين منفصلين، يفيدان بإصابة شخصين آخرين في مدينة الطور، وجرى نقلهما إلى مستشفي الزهراء، وخرجا بعد تلقي العلاج.

اخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع.