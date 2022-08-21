مصرع فلاح وإصابة سائق في انقلاب سيارة ملاكي بـ«زراعي بني سويف»

لقي فلاح مصرعه وأصيب سائق، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي «بني سويف - الفشن»، ونُقل المصاب إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، بينما جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى ذاتها تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي «بني سويف - الفشن» بعد إسعاف قرية سدس، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

سيارتا إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى المستشفى

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى ببا المركزي، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة سائق ووفاة فلاح.

بيانات المتوفى والمصاب في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سائق يدعى محمد فارس طه، 45 سنة، مقيم في عزبة بشرى بمركز الفشن، وجرى نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، ووفاة فلاح يدعى أحمد علي حسان، 58 سنة، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.